روسيا تسجل رقماً قياسياً في استهلاك الغاز هذا العام

روسيا تسجل رقماً قياسياً في استهلاك الغاز هذا العامأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم تسجيل روسيا مستويات قياسية من استهلاك الغاز في السوق المحلية هذا العام لافتا إلى استعداد بلاده للنظر في زيادة الصادرات إلى أوروبا.

وأوضح نوفاك في برنامج على قناة “روسيا1” التلفزيونية أن تسجيل هذه المستويات القياسية في الداخل يعود إلى الانتعاش الاقتصادي النشط في فترة ما بعد الأزمة.

ولفت نوفاك إلى أن روسيا ازالت كمية أكبر من منشآت تخزين الغاز تحت الأرض أكثر من المعتاد وهذا يتطلب الضخ في هذه المنشآت.

وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تفتقر إلى ما يكفي من الغاز للسوق الأوروبية بسبب ذلك قال نوفاك: “لدينا فرصة لتنفيذ العقود إذا كانت هناك طلبات إضافية.. بالطبع.. يمكن النظر في ذلك لكن لا توجد طلبات لروسيا لتوفير كميات إضافية من الغاز”.

وتخطط روسيا هذا العام لإكمال موسم ضخ الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض بحلول الأول من نوفمبر القادم.