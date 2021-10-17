السعودية تبدأ تشغيل المطارات بكامل طاقتها.. اعتبارا من اليوم

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، إنها بدأت تشغيل المطارات بكامل طاقتها الاستيعابية للرحلات الدولية والمحلية اعتبارا من اليوم الأحد.

يأتي القرار تزامنا مع بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا في المملكة، اليوم، نظراً للتقدم في تحصين المجتمع وتراجع عدد حالات الإصابة بكورونا.

وإجراءات التخفيف تتضمن عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الالتزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

ويتم تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح (كوفيد-19) من خلال السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق “اعتمرنا” أو “توكلنا” لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

فضلا عن السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق “اعتمرنا” أو “توكلنا” لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

هذا بالإضافة إلى إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها، فضلا عن السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.