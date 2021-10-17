أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بأن الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات دفعت جماهيرها للنزول إلى الشارع احتجاجا على نتائج الانتخابات.
وذكر مراسلنا، أن محافظات بغداد والبصرة ونينوى، شهدت احتجاج المئات من جماهير الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات وقطعت الشوارع وأحرقت إطارات السيارات.
وأضاف، أن القوات الأمنية العراقية تحاول صد المحتجين ومنعهم من الخروج في مناطق أخرى.
ويأتي هذا التصعيد بعد بيان "المقاومة العراقية" و"الإطار التنسيقي الشيعي" الذي هدد بالنزول إلى الشارع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتجاجات في العراق وتصعيد اعتراضا على نتائج الانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.