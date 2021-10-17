رتفاع مؤشر بورصة مسقط

رتفاع مؤشر بورصة مسقطارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) (2ر17) نقطة وبنسبة (435ر0) في المائة يوم الأحد، ليغلق عند مستوى (69ر3973) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (49ر3956) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت مليونا و(233) ألفا و(30) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (7ر20) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونا و(555) ألفا و(782) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (115ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب (07ر22) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في البورصة (244) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (75ر19) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (206) آلاف ريال عماني أي ما نسبته (74ر16) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (37) ألف ريال عماني وبنسبة (01ر3) في المائة.