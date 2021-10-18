شركة البترول الوطنية الكويتية: اندلاع حريق في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية على تويتر اليوم الاثنين، إن حريقا اندلع في وحدة إزالة الكبريت من النفط في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت. وأضافت الشركة أنه لم تقع إصابات. وتابعت: “لم تتأثر عمليات المصفاة والتصدير بالحريق الذي اندلع بمصفاة ميناء الأحمدي”.

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