الصحة الفلسطينية: 5 وفيات و709 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل خمس وفيات و709 إصابات جديدة بكورونا، و390 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة، وحالة في الخليل، وحالة في طوباس، وأخرى في نابلس.
وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “طوباس 12، جنين 39، ضواحي القدس 14، نابلس 31، أريحا 8، الخليل 39، رام الله 29، بيت لحم 9، قلقيلية 2، طولكرم 4، سلفيت 1، قطاع غزة 521”.
وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “طوباس 11، جنين 8، ضواحي القدس 6، نابلس 47، أريحا 18، الخليل 10، رام الله 39، بيت لحم 20، قلقيلية 7، طولكرم 12، سلفيت 12، قطاع غزة 200”.
وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 59 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 124 مريضا، بينهم 11 مريضا موصلون بأجهزة التنفس الاصطناعي.
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