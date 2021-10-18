البرهان يؤكد حرصه والتزامه بدعم وإنجاح الفترة الانتقالية بالسودان

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، حرص والتزام الحكومة بمكوناتها المختلفة بالعمل على إنجاح الفترة الانتقالية وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة تفضي لحكومة مدنية منتخبة.

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه، اليوم الاثنين، بالسفير البريطاني لدى السودان جيلز ليفر، والمبعوث الخاص للحكومة البريطانية للسودان وجنوب السودان روبرت فيروزر، بحضور الملحق العسكري البريطاني.

وأطلع رئيس مجلس السيادة الوفد البريطاني على الوضع السياسي الراهن بالسودان والجهود المتواصلة للعبور بالمرحلة الانتقالية إلى مبتغاها عبر تحقيق السلام والأمن والاستقرار بالسودان.

وامتدح رئيس مجلس السيادة العلاقات التاريخية التي تمتاز بالخصوصية بين السودان وبريطانيا، والتي كان لها الأثر في التعاون في العديد من المجالات.

من جانبه، أشار السفير البريطاني لدى السودان إلى أن اللقاء تناول سبل دعم وتعزيز وتطوير العلاقات في المجالات الأمنية خاصة التعاون بين القوات المسلحة السودانية والبريطانية وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.

من جهته، أشاد المبعوث الخاص البريطاني للسودان وجنوب السودان باهتمام وتأكيدات البرهان بالعمل على دعم وإنجاح الفترة الانتقالية.

وهنأ الحكومة السودانية على عملية السلام التي توصلت إليها مع الحركات المسلحة عبر إتفاقية جوبا لسلام السودان، معربا عن أمله في انضمام عبد العزيز الحلو رئيس "الحركة الشعبية شمال"، وعبد الواحد محمد نور رئيس "حركة تحرير السودان" لمسيرة السلام في السودان.

وقال المبعوث البريطاني إن اللقاء تناول الحوار الاستراتيجي السوداني والبريطاني، مؤكدا اهتمام بلاده وحرصها على بناء علاقات ثنائية متطورة لمصلحة الشعبين الصديقين.