فلسطين تشارك في أعمال الدورة الـ34 لمجلس وزراء النقل العرب

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الـ34 لمجلس وزراء النقل العرب حضوريا، برئاسة الأردن وبمشاركة فلسطين ووزراء النقل العرب أو من يمثلهم وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع الحضوري: وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، ومدير عام دائرة المرور العام بالوزارة علي زكارنة، ومدير عام ديوان الوزير بلال أزعر.

ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة عددا من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربي التي ناقشها المكتب التنفيذي أمس، والتوصيات التي رفعها بشأن هذه البنود والنظر في اعتمادها، ومنها دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير الاجتماع الأول للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، ومقترح لإنشاء منصة الكترونية عربية شاملة للنقل بهدف المساهمة في تسهيل نقل التجارة بين الدول العربية، إلى جانب تحديث دراسة توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية، والمقدمة من الإتحاد العربي للنقل البري.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال مناقشة الصيغة النهائية للمسودة السادسة لمشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية للنظر في اعتمادها من قبل مجلس وزراء النقل العرب، ودراسة استرشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية، وبحث سبل تمويل دراسة الجدوى الشاملة لمشروع إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، لما لهذه الصناعة من عوائد اقتصادية متوقعة، إلى جانب مناقشة الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في قطاعات النقل واللوجيستيات ومستقبلها في المنطقة العربية، والدور الرائد للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في هذا المجال.

كما يناقش المجلس أمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، حيث أعد المكتب التنفيذي توصية بهذا الشأن ورفعها للمجلس للنظر في اقرارها وستشهد أعمال الدورة انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لفترة عامين جديدين أكتوبر 2021- أكتوبر 2023.