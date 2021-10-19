أبو الغيط يزور تونس وليبيا.. تعرّف على جدول الأعمال

يبدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، زيارة الي كل من تونس وليبيا للمشاركة في اجتماعات تعقد في الدولتين.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة أن أبو الغيط سيشارك في افتتاح الدورة 21 للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون والمقرر عقده في تونس تحت شعار “دورة التواصل والتجديد”، وهو المهرجان الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية التابع للجامعة.

وأضاف المصدر بأن الأمين العام سيشارك كذلك في عدد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان أبرزها الجلسة الختامية لمؤتمر الإعلام العربي الذي يناقش أبرز القضايا والتحديات الماثلة حالياً أمام الإعلام العربي، وافتتاح معرض “الأسبو” للإذاعة والتليفزيون وسوق البرامج الذي سيقوم بعرض أحدث الانتاجات السمعية والبصرية في مجال تكنولوجيا الاتصالات الحديثة.

كما أشار المصدر الي أنه، على هامش أعمال المهرجان، سيقوم الأمين العام بافتتاح الفندق المملوك لاتحاد إذاعات الدول العربية والذي سيساهم بلا شك في دعم إمكانيات الاتحاد في الإسهام في تطوير العمل الإعلامي العربي.

هذا ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام خلال الزيارة مع الرئيس قيس سعيد رئيس تونس ونجلاء بودن رئيسة الوزراء.

ومن المقرر خلال الزيارة، قيام الأمين العام بافتتاح أعمال المنتدى العربي للأمن السيبراني الذي تنظمه المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات تنفيذاً لتوصيات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، حيث من المقرر أن يشهد المنتدى إطلاق النسخة الأولى من الرؤية الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني التي أعدتها المنظمة بالتعاون مع شركائها.

وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يتوجه الأمين العام إلى ليبيا يوم 21 أكتوبر للمشاركة في اجتماع وزاري هو الاول الذي تستضيفه ليبيا منذ سنوات حول مبادرة استقرار ليبيا، والذي دعت إليه الحكومة الليبية صاحبة المبادرة بغية توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة ليبيا على عبور المرحلة الحالية وإنجاز الاستحقاقات الضرورية في توقيتاتها المستهدفة.