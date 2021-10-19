استكمال العمل بطريق المسار السياحي بالبياضية استعدادا للموسم السياحي

في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بتحسين البيئة واستكمال أعمال التطوير، قامت رئاسة مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر بقيادة وكيل الوزارة محمد صحصاح، بتركيب ٦٨ عامود إضاءة على جانبي الترعة المطلة على طريق المسار السياحي.

وأشار "صحصاح" إلى أنه جارى تركيب وتجهيز ٤ أكشاك كهربائية لتحسين القدرة الكهربائية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي بعد انجاز ما يقرب من ١٦٠٠ متر من أعمال تبطين ترعة المقلبيه فى اطار المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع من اجمالى طول ٣٠٠٠ متر.

وأضاف أنه عقب الانتهاء من أعمال تبطين الترعة الجارى حاليا، سيتم وضع أساسات البنية التحتية كاملة حتى يتم الرصف دون عوائق.

وفى نفس السياق، تم الانتهاء من إعادة تأهيل النافورة المتواجدة على المسار السياحي، وقامت ادارة النظافة والتجميل بحملة لرفع جميع المخلفات على الطريق بطول ٣ كم وتقليم الأشجار بالكامل.

وخلال الحملة قامت رئاسة مدينة البياضية بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى بالمنطقة الثامنة بقنا لتطوير كوبرى خليل الواقع بمدخل مدينة البياضية.

كما تم تركيب كافة الكشافات على الطريق وتمهيد الطرق وإزالة المطبات الهوائية المتواجدة والدفع بأطقم لطلاء الأعمدة على طول طريق مصر - أسوان عند كوبرى خليل، وطلاء اسفل الكوبرى.