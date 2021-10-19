الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

الذهب يرتفع مع تراجع الدولارارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، مما قدم بعض الدعم للمعدن النفيس على الرغم من اتجاه بنوك مركزية لتخفيف إجراءات التحفيز الاقتصادي.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.7% إلى 1776.03 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1778.20 دولار للأونصة.

سجل مؤشر الدولار أدنى مستوياته في أسبوعين مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات، مما خفض تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا، بحسب رويترز.

وقال المدير العام العالمي في إيه.بي.سي بولين، نيكولاس فرابيل: "على الرغم من أن الذهب مقيد داخل نطاق محدود، فإنه عندما يتجاوز 1760 دولارا قد يرتفع إلى 1782 دولارا وربما إلى 1800 دولار"، مضيفا أن النزول دون 1759 دولارا قد يدفعه إلى ما بين 1737 دولارا و1741 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.6% إلى 23.53 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 1.5% إلى 1050.84 دولار، وصعد البلاديوم 1.8% إلى 2051.22 دولار.