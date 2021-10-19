التحالف العربي: مقتل 48 حوثيا وتدمير 6 آليات في 14 عملية بمأرب

أعلن التحالف العربي أن قواته نفذت 14 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي بالجوبة والكسارة بمحافظة مأرب، وإن عمليات الاستهداف بالجوبة والكسارة شملت تدمير 6 آليات عسكرية ومقتل 48 عنصرًا من مليشيا الحوثي.
وفي وقت سابق، قتل 26 عنصرا بصفوف مليشيات الحوثي، الثلاثاء، في معارك طاحنة مع القوات اليمنية المشتركة في جبهات محافظة الضالع، جنوبي البلاد.
وقال المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي في بيان، تلقته "العين الإخبارية"، إن القوات الجنوبية والمشتركة شنت هجوما واسعا في محاور "الفاخر" و"باب غلق"، وتحقق أهدافها العسكرية في مديرية قعطبة، شمالي الضالع.
وأوضح البيان أن القوات المشتركة اقتحمت مواقع مليشيات الحوثي في تلال "الهواء" و"قرعد" و"وادي الثوب" و"قرن أبكر" وتوسعت المعارك إلى محور "صبيرة - الجب".
ووفقا للبيان فإن المعارك الطاحنة أسفرت عن مقتل 26 عنصرا من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجرح آخرين خلال المعارك المباشرة.
كما استعادت القوات الجنوبية والمشتركة أسلحة خفيفة ومتوسطة بعد أن تهاوت مواقع قوات المليشيات الحوثية، طبقا لذات المصدر.
إلى ذلك بث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجثث قتلى مليشيات الحوثي تظهر جانبا من الخسائر الكبيرة التي مني بها الانقلابيون المدعومون من إيران.
معارك تأتي في جبهات الضالع عقب تصعيد كبير للمليشيات الانقلابية استهدف التقدم الميداني خلال اليومين الماضين، قبل أن ترد القوات المشتركة في هجوم مضاد كضربة استباقية لشل قدرات الحوثيين.
وتتزامن ضربات القوات اليمنية للحوثيين في وقت يدخل فيه الحصار الحوثي على مديرية العبدية في الريف الجنوبي من مأرب (شرق) يومه الـ28، حيث اجتاحت المليشيات بريا جزءا من القرى، فيما عمدت لخنق الأخرى وقطع شرايين الحياة المؤدية إليها.
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