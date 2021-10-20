اليمن: إصابة 15 مدنيا في هجوم صاروخي للحوثيين شمال مأرب

أطلقت عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأربعاء، صاروخا استهدفت به حيا سكنيا شمال مأرب، ما أسفر عن إصابة 15 مدنيا؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان، جنوب غرب المملكة، حسبما أفادت صحيفة "سبق" السعودية.

وذكرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الثلاثاء، انها نفذت 14 عملية استهداف آليات وعناصر ميليشيات الحوثي بالجوبة والكسارة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت قوات التحالف في بيان لها أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (6) من الآليات العسكرية ومقتل (48) عنصراً إرهابياً.

واضافت قوات التحالف : مستمرون في تقديم الدعم والإسناد للجيش الوطني اليمني لحماية المدنيين من الانتهاكات الحوثية.

وفي وقت سابق، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية مقتل أكثر من 180 متمرّدا حوثيا في ضربات جديدة جنوب مدينة مأرب الاستراتيجية، حيث أدت المعارك إلى سقوط مئات القتلى في الأيام الأخيرة.

وذكر التحالف وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "عمليات الاستهداف شملت تدمير 10 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 180 عنصراً إرهابياً".