الرئيس التونسي: نرفض كل أشكال الوصاية والتدخل في شئوننا الداخلية

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والوفد المرافق له بقصر قرطاج.

ووفقًا لما ذكرته الرئاسة التونسية في بيان، وجه سعيد شكرًا للأمين العام لجامعة الدول العربية على مواقفه الداعمة لتونس في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد.

وأكد الرئيس التونسي دور الجامعة في الانتصار لمبادئ الدولة الوطنية بما يسهم في المحافظة على سيادة الدول العربية ويعزز وحدتها ويرسخ الأمن والاستقرار فيها.

كما شدّد على انفتاح تونس على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كنف الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، رافضًا كل أشكال الوصاية أو التدخل في شئون بلاده الداخلية أو التربص بمصالحها.

وأكد تمسكه بمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات وضمان حقوق الإنسان.

من جانبه، جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية ثقته في المسار الديمقراطي الذي تتخذه تونس خاصة مع التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة، متمنيًا للقيادة التونسية النجاح في معركة بناء دولة وطنية قوية تلبي إرادة الشعب التونسي وتحقق تطلعاته نحو الاستقرار والنماء.