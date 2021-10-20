وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران يبحثان الملف النووي الإيراني

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، بحث مع المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون إيران روبرت مالي ملف المحادثات النووية الإيرانية.
وأوضحت الوكالة الرسمية أن بن فرحان "استقبل في مقر الوزارة بالرياض، اليوم الأربعاء، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي".
وأضافت أنه "جرى خلال الاستقبال استعراض التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية الجارية بهذا الشأن".
كما بحث الجانبان "تكثيف الجهود المشتركة للتصدي للانتهاكات الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية"، فضلا عن "أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للمليشيات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم".
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