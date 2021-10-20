الذهب يلمع مع تراجع الدولار

الذهب يلمع مع تراجع الدولارارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، حيث فاق ضعف الدولار الضغط الناجم عن ارتفاع عائدات السندات الأميركية والمخاوف المستمرة من رفع أسعار الفائدة قبل الوقت المتوقع.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1775.21 دولار للأونصة. وارتفع المعدن الأصفر نحو 1.2% أمس الثلاثاء قبل أن يتخلى عن معظم تلك المكاسب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1776.20 دولار، رويترز.

واقتربت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات اليوم من أعلى مستوياتها منذ 20 مايو أيار، مما رفع تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.8% إلى 23.84 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.4% إلى 1044.51 دولار، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 201.17 دولار.