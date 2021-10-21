أفادت مراسلة الغد من الخرطوم بأن الجيش السوداني يغلق شارعين وهما شارعي الجمهورية والجامعة حيث يؤديان للقيادة العامة للمجلس العسكري، اليوم الخميس. وفي سياق متصل أطلقت قوى سودانية دعوات لمظاهرات حاشدة اليوم في ذكرى ثورة 21 أكتوبر. ومن جانبه شكل النائب العام السودانى غرفة مركزية برئاسته للإشراف ومتابعة التظاهرات في حين اعلنت وزارة التربية والتعليم أن الخميس عطلة بجميع مدارس ولاية الخرطوم. من جهة اخرى طالبت السفارة الأمريكية المحتجين بالتزام السلمية وشددت على دعم واشنطن للانتقال الديمقراطي للسلطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش السوداني يغلق شارعين يؤديان للقيادة العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.