وزير الخارجية الجزائري: نشدد على ضرورة وقف توريد السلاح وانسحاب المرتزقة والقوات...

شدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على ضرورة وقف توريد السلاح وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وذلك بالتشاور مع الشركاء الدوليين، وإشراك دول الجوار الليبي.
ورحب لعمامرة باتفاق جنيف القاضي بوضع خطة شاملة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتوازن وذلك تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد أن اقتراب موعد الانتخابات يحتم على الجميع دعم جهود السلطة التنفيذية والامتناع على ما من شأنه بث الفرقة بين الليبيين وتعطيل العملية السياسية في جميع أنحاء البلاد.
وطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لتحقيق التوافقات الضرورية لإيجاد حلول لبعض المسائل القانونية والتقنية العالقة وعلى رأسها القاعدة الدستورية وتوحيد المؤسسات والمصالحة.
وأفادت الخارجية الجزائرية يوم الخميس بأن لعمامرة التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وجدد التأكيد على دعم الجزائر لمبادرة استقرار ليبيا.
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