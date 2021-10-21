ارتفاع أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم في ظل مخاوف من استمرار ارتفاع الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية حصر مكاسبه في نطاق ضيق.
وذكرت وكالة رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1785.01 دولاراً للأوقية كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1786.70دولاراً.
وبالنسبة للمعادن الأخرى تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 24.19 دولاراً للأوقية ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1048.26 دولاراً بينما انخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2062.93 دولاراً.
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