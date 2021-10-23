أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية بأن القوات الأمنية في العاصمة فككت شبكة إجرامية امتهنت النصب وابتزاز رجال الأعمال بانتحال صفات رسمية في الدولة، وصادرت لديها أكثر من مليون دولار.
وقال مصدر أمني للصحيفة إن "هذه العملية النوعية التي نفذتها مصالح الأمن الوطني أسفرت عن توقيف 6 أشخاص وحجز أكثر من 210 ملايين دينار جزائري (1.531.990 دولار أمريكي) و5 سيارات فاخرة".
وأضاف أنه "تم تقديم عناصر هذه الشبكة يوم الخميس الماضي أمام محكمة بئر مراد رايس حيث تم احتجازهم في الحبس المؤقت".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر.. تفكيك شبكة نشطت في النصب وابتزاز رجال الأعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.