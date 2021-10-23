العاهل المغربي يوجه رسالة لرئيس الحكومة المنتهية ولايته سعد الدين العثماني

أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية السابق أن عاهل البلاد محمد السادس بعث له برسالة ملكية جوابية مباشرة، بعد نهاية مهامه الحكومية ردا على رسالة سابقة بعث بها هو للملك.

وكتب العثماني في تدوينة على "فيسبوك" يوم السبت: "تلقيت ببالغ الامتنان وجميل العرفان الرسالة الملكية التي أرسلها لي جلالة الملك محمد السادس، بعد نهاية مهامي الحكومية".

وذكرت صحيفة "اليوم 24" المغربية أنه وفي الوقت الذي أعرب الملك محمد السادس في رسالته الجوابية عن تقديره لما بذله العثماني من جهود محمودة للاضطلاع بمهامه الحكومية على أكمل وجه، بكل تفان واقتدار والتزام صادق بخدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين، فإنه أكد في مقابل ذلك أن العثماني يحظى عند الملك بثقة وعناية موصولة.

وأكد الملك محمد السادس تعقيبا على الرسالة التي بعث بها العثماني له في وقت سابق، أن الرسالة "كان لها الوقع الطيب في نفسه نظرا لما حملته من مشاعر نبيلة، مفعمة بالإخلاص المكين للملك، والولاء الصادق للوطن، وثوابته المقدسة".

وفي ختام الرسالة دعا الملك محمد السادس الله أن يحفظ العثماني وأسرته الموقرة، ويمدهم على الدوام بعونه وتوفيقه، مشمولين بسابغ عطف الملك ورضاه.