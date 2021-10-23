أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية السابق أن عاهل البلاد محمد السادس بعث له برسالة ملكية جوابية مباشرة، بعد نهاية مهامه الحكومية ردا على رسالة سابقة بعث بها هو للملك.
وكتب العثماني في تدوينة على "فيسبوك" يوم السبت: "تلقيت ببالغ الامتنان وجميل العرفان الرسالة الملكية التي أرسلها لي جلالة الملك محمد السادس، بعد نهاية مهامي الحكومية".
وذكرت صحيفة "اليوم 24" المغربية أنه وفي الوقت الذي أعرب الملك محمد السادس في رسالته الجوابية عن تقديره لما بذله العثماني من جهود محمودة للاضطلاع بمهامه الحكومية على أكمل وجه، بكل تفان واقتدار والتزام صادق بخدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين، فإنه أكد في مقابل ذلك أن العثماني يحظى عند الملك بثقة وعناية موصولة.
وأكد الملك محمد السادس تعقيبا على الرسالة التي بعث بها العثماني له في وقت سابق، أن الرسالة "كان لها الوقع الطيب في نفسه نظرا لما حملته من مشاعر نبيلة، مفعمة بالإخلاص المكين للملك، والولاء الصادق للوطن، وثوابته المقدسة".
وفي ختام الرسالة دعا الملك محمد السادس الله أن يحفظ العثماني وأسرته الموقرة، ويمدهم على الدوام بعونه وتوفيقه، مشمولين بسابغ عطف الملك ورضاه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاهل المغربي يوجه رسالة لرئيس الحكومة المنتهية ولايته سعد الدين العثماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.