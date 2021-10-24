الرئيس الأوغندي يعتبر انفجار العاصمة كامبالا عملا إرهابيا

قال الرئيس الأوغندي، يويري موسيفيني، اليوم الأحد، إن الانفجار الذي وقع في العاصمة كمبالا مساء السبت وأسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين هو “عمل إرهابي” وتعهد ملاحقة المسؤولين.
وكتب موسيفيني، على تويتر عن الانفجار الذي وقع مساء السبت في أحد المطاعم الشعبية في شمال كمبالا: “يبدو أنه عمل إرهابي لكننا سنقبض على الجناة”.
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