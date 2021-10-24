السعودية تصدر قرارًا بشأن توطين بعض المهن

أفاد عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أصدر قراراً بقصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخازن وإدخال البيانات في كافة مناطق المملكة، وجاء القرار بقصر العمل في هذه المهن على السعوديين في منشآت القطاع الخاص مع تحديد حد أدنى للاحتساب (الحد الأدنى للأجور) في نسبة التوطين ب 5000 ريال لهذه المهن.
يذكر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ من 8 مايو 2022، وسيوفر أكثر من 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات السعوديات.
وأضاف حنفي أنه في سياق متصل أصدرت أيضا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قراراً يقضي بتوطين مهن التسويق بنسبة 30% في منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها أكثر من (5) عاملين فأكثر في مهنة التسويق مع تحديد حد أدنى للاحتساب (الحد الأدنى للأجور) في نسبة التوطين ب 5500 ريال .
يذكر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل 2022 وسيوفر 12 ألف فرصة عمل للسعوديين، وقد شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على تطبيق العقوبات في حق المنشآت المخالفة .
كما ستقدم الوزارة حزماً من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.
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