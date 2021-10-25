قوات عسكرية سودانية تقتحم مقر الإذاعة والتلفزيون وتحتجز عدد من العاملين

أكدت وزارة الإعلام السودانية أن قوات عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان واحتجزت عدد من العاملين.

وقالت 3 مصادر سياسية إن جنودا اعتقلوا معظم أعضاء مجلس الوزراء السوداني وعددا كبيرا من قادة الأحزاب المناصرة للحكومة اليوم الإثنين.

وقالت وزارة الإعلام إن قوة عسكرية مشتركة اعتقلت أعضاء مدنيين في مجلس السيادة وأعضاء في الحكومة واقتادوهم إلى مكان غير معلن.

وليس هناك حتى الآن أي تعليق من الجيش.

وأفاد شاهد من رويترز بأن قوة مشتركة من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه عسكرية تمركزت في شوارع العاصمة الخرطوم.