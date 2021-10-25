أول تعليق من الجامعة العربية على تطورات الأوضاع في السودان

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان ، مطالباً جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس ٢٠١٩ بمشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام ٢٠٢٠.

وقال ابو الغيط في بيان له اليوم: "لا توجد مشكلات لا يمكن حلها بدون الحوار، ومن المهم احترام جميع المقررات والاتفاقات التي تم التوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في مواعيدها المقررة والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو هز الاستقرار في السودان".

وكانت وزارة الإعلام السودانية أعلنت اليوم الاثنين اعتقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بعد رسالة دعت السودانيين إلى "احتلال الشوارع"، وقالت الوزارة في تغريدة على "فيسبوك" أنه "بعد رفضه تأييد الانقلاب، قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وتنقله إلى مكان مجهول".

وأعلنت وزارة الإعلام السودانية، في وقت سابق أن حمدوك تحت الإقامة الجبرية، بعد احتجازه من القوة العسكرية داخل منزله، حاولت ممارسة ضغوط عليه لإصدار، بيان مؤيد للانقلاب، في الوقت الذي اعتقل فيه عدد من أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني، وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية، واقتيادهم إلى جهات غير معلومة".

ومن بين الوزراء الذين تم اعتقالهم: وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، بالإضافة إلى العضو المدني في مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، بحسب مصادر محلية.

وعلى الصعيد الميداني بدأت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم تشهد إغلاقات وإحراق إطارات من قبل محتجين على عملية الاعتقالات التي طالت مسؤولين وسياسيين على نطاق واسع.

كما أفادت تقارير صحفية، بأن بث الإذاعة والتلفزيون الرسمي في السودان قطع، بعد دقائق من اقتحام قوات الجيش مقره في أم درمان.