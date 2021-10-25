البرهان: القوات المسلحة دعم الانتقال الديمقراطى حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة

أكد الفريق عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة ماضية في إكمال التحول الديمقراطي، حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة".
وأضاف البرهان خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال"، مؤكدا أن "الصراع يهدد أمن وسلام السودان"، وبالتالي يجب حماية أمن وسلامة البلاد كما ورد الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.
وتابع البرهان: السودان أمام تهديد حقيقى وخطر يهدد أحلام الشباب ويبدد الآمال في بناء الوطن، خاصة أن السودان يخطو نحو دولة المواطنة والحرية والعدالة، مشددا على أن الأجهزة الأمنية تستشعر الخطر وتسعى للحفاظ على ثورة ديسمبر المجيدة، من أجول الوصول إلى دولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد البرهان على أن الثورة ماضية بعزم الشباب والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها.
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