البرهان يعلن حالة الطوارئ فى السودان وحل مجلس السيادة الانتقالى والحكومة

أعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عن مجوعة قرارات للحفاظ على السودان، وذلك خلال كلمة له اليوم. وجاءت القرارات التى أعلن البرهان كالتالى: 1- إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد 2- التمسك الكامل والالتزام الام بما ورد في الوثيقة الدستورية. 3- تعليق العمل بالمواد الـ 11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام الكامل بها واتفاق السلام. 4- حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه. 5- حل مجلس الوزراء. 6- إنهاء تكليف ولاة الولايات. 7- إعفاء وكلاء الوزارات. 8- يكلف المدراء العاميين بتيسير دولاب العمل 9 - تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة أعمالها.

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