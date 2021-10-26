رئيس وزراء لبنان يأمل في استئناف اجتماعات مجلس الوزراء قريبا

قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، إنه يأمل في استئناف اجتماعات مجلس الوزراء، وذلك بعد أسبوعين من التوقف منذ أن أدى خلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت إلى دعوة بعض الوزراء برحيله.

وكانت وسائل إعلام محلية قد قالت إن ميقاتي لن يطلب عقد اجتماع جديد قبل التوصل إلى اتفاق إطاري.

قال الجيش اللبناني في موقعه على الإنترنت امس الاثنين إن مديرية المخابرات انتهت من التحقيقات في أحداث العنف التي شهدتها بيروت وأحالت ملف المقبوض عليهم إلى النيابة العامة العسكرية.

كان 7 من أنصار حزب الله اللبناني الشيعي المدعوم من إيران وحليفته حركة أمل قد لقوا حتفهم في 14 أكتوبر تشرين الأول عندما تعرضوا لإطلاق نار، في أسوأ أحداث عنف تشهدها بيروت خلال أكثر من عشر سنوات.