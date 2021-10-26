عون: تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة طويت ولا عودة إلى الحرب الأهلية

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة قد طويت، وإنه لا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان.
وبالنسبة للتحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، أكد خلال لقائه البطريرك الجديد لبيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك رافائيل ميناسيان، "استقلالية القضاء في هذا المجال، وضرورة عدم تدخل السياسيين بمجراها".
وعن التعطيل القائم لعمل الحكومة في ظل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لفت الرئيس عون الى أن "اللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض ما زالت تقوم بعملها، ولكن مجلس الوزراء لا يعيش فقط من خلال اللجان، وعليه العودة الى الإجتماع سريعا لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، ولإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وشدد من جهة أخرى، على "ضرورة إنشاء ميغاسنتر لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، في ظل الضائقة المالية الحالية التي قد تمنع الكثيرين من الوصول الى مناطقهم للاقتراع، الأمر الذي يؤدي الى انتخاب مجلس نيابي بنسبة اقتراع متدنية جدا".
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