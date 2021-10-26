الذكاء الاصطناعي وتأثير جائحة كورونا على العالم .. في أولى جلسات مبادرة...

تناولت الجلسة الأولى في مبادرة مستقبل الاستثمار بنسختها الخامسة إطلاق حقبة جديدة في التقدم البشري والذكاء الاصطناعي وتأثير جائحة كورونا على العالم وخطر الفيروس.
أدارت الجلسة صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت بكلمة للسيدة الأولى السابقة لموزمبيق وجنوب أفريقيا غراسا ماشيل، أوضحت فيها، أن الذكاء الاصطناعي تجاوز حدود العلم والتقنية، ورغم ما قدمه من إنجازات في مجالات عدة تسبب في رفع نسبة البطالة وحرمان الكثير من العائلات دون مصدر دخل, مبينة أن العالم الحالي يواجه أزمة في التعلم، الملايين من الأطفال لم يحصلوا على التعليم الكافي رغم ضخ نحو 5 تريلونات دولار للتعليم العالمي.
وقالت غراسا : " في العقود الأخيرة واجه البشر تحولات كبيرة وسريعة أسهمت في توليد معرفةٍ بسرعة غير مسبوقة وهذا لم يكن بلا مقابل"، مبينة أن جائحة كوفيد 19" عمقت الاختلاف بين البشر في عالمين، عالم حصل البشر فيه على 70% من اللقاح بينما هناك عالم يعاني من خطر الفيروس, مشيرةً إلى أن 4% فقط من سكان أفريقيا حصلوا على اللقاح, مؤكدةً أهمية العدالة في توزيع اللقاح كون ذلك مسألة حياة أو موت، داعية صناع القرار إلى الاستثمار في العقول وتعزيز العدالة والبناء بشكل أفضل للتضامن البشري لدى شعوب العالم لصنع مستقبل مشرق.
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