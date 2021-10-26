سفراء السودان لدى فرنسا وبلجيكا وسويسرا يعلنون انحيازهم للشعب وثورته

أعلنت وزارة الإعلام السودانية، اليوم الثلاثاء، أن سفراء السودان في كل من فرنسا وبلجيكا وسويسرا أعلنوا عن إدانتهم للانقلاب العسكري وأكدوا وقوفهم إلى جانب الشعب السوداني ومطالبه.

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، بيانا لسفراء السودان الثلاث (عمر بشير مانيس - سفير السودان لدى فرنسا، عبدالرحيم احمد خليل - سفير السودان لدى بلجيكا والاتحاد الاوروبى، على بن ابى طالب عبدالرحمن الجندى- سفير السودان لدى سويسرا ومكتب الامم المتحدة بجنيف)، قالوا فيه: "إذ ندين باشد العبارات الانقلاب العسكرى الغاشم على ثورتكم المجيدة، نرحب بالمواقف الدولية القوية وندعو الدول والشعوب المحبة للسلام الى رفض الانقلاب ونعلن انحيازنا التام الى مقاومتكم البطولية التى يتابعها العالم اجمع ونعلن سفارات السودان لدى فرنسا وبلجيكا وسويسرا سفارات للشعب السودانى وثورته".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه المجلس العسكري السوداني الذي استولى على السلطة أمس الاثنين، ضغوطا دوليا منددة بالخطوة التي أقدم عليها الجيش السوداني، وبحملة الاعتقالات التي طالت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته بالإضافة إلى شخصيات أخرى مدنية.