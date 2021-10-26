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النفط يعاود هبوطه للمنطقة الحمراء بعد موجة صعود

عاودت أسعار النفط هبوطها اليوم الثلاثاء بعد مسيرة صعود حركها الطلب القوي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط ومشتقاته في العالم. النفط يعاود هبوطه للمنطقة الحمراء بعد موجة صعودعاودت أسعار النفط هبوطها اليوم الثلاثاء بعد مسيرة صعود حركها الطلب القوي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط ومشتقاته في العالم. وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.3 في المائة إلى 83.55 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:43 بتوقيت غرينتش. كذلك تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.2 في المائة إلى 85.79 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 0.5 في المائة أمس الاثنين.

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