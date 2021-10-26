مقتل 11 مدنيا وإصابة 6 آخرين بهجوم لـ”داعش” شرقي العراق

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بمقتل 11 مدنيا وإصابة 6 آخرين بهجوم لتنظيم "داعش" شرقي البلاد.
وذكر مراسلنا، أن تنظيم "داعش" شن هجوما على قرية بني تميم في محافظة ديالى شرقي العراق، وأسقط 17 مدنيا بين قتيل وجريح.
وأضاف، أن هذه الحصيلة أولية.
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