الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين ”بينهم قيادات” وينشر مقاطع فيديو...

أعلن الجيش اليمني عن مقتل وإصابة العشرات من جماعة "أنصار الله" الحوثية، بينهم قيادات ميدانية، في جنوب مأرب، بشمال شرق البلاد.
وفي بيان له، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: "معارك مستمرة جنوب مأرب، وأبطال الجيش والمقاومة يكبدان المليشيا الإيرانية خسائر كبيرة".
وأضاف: "يخوض أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي الإيرانية جنوب محافظة مأرب، وأسفرت المعارك التي دارت خلال الساعات القليلة الماضية عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد".
وأكمل المركز الإعلامي: "تزامنت المعارك مع قصف مكثف لمدفعية الجيش استهدف تجمعات وتحركات المليشيا الإيرانية وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، شملت تدمير عربة مدرعة وأطقم بما عليها من عتاد".
ونشر المركز مقاطع فيديو لجانب من المواجهات العنيفة مع الحوثيين جنوب مأرب.
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