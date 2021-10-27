الخارجية اللبنانية: تصريحات جورج قرداحي لا تعكس موقف الحكومة

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن التصريحات الصادرة عن وزير الإعلام، جورج قرداحي، والتي صدرت قبل تعيينه وزيراً، لا تعكس موقف الحكومة اللبنانية والذي عبر عنه رئيسها، نجيب ميقاتي، في بيان أمس، والذي يتمسك بروابط الأخوة مع الأشقاء العرب.

كما وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد دانت مرارا وتكرارا الهجمات الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، و”هي ما زالت على موقفها في المدافعة عن أمن وسلامة أشقائها الخليجيين الذين تكن لهم كل محبة واحترام وتقدير، وتنأى عن التدخل في سياساتهم الداخلية والخارجية”.

وكان ميقاتي قد أعرب، أمس الثلاثاء، أعرب عن رفضه تصريحات أدلى بها وزير الإعلام الحالي بشأن اليمن، قبل توليه منصبه.

وقال ميقاتي، في بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية : “بخصوص كلام وزير الإعلام جورج قرداحي، الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة أسابيع، فهو كلام مرفوض، ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديداً الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي”.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني في بيانه: “إن رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى، فاقتضى التوضيح”.