السودان.. مجلس نظارات البجا ينهي إغلاق الموانئ

ذكرت وسائل إعلامية عربية، أن مجلس نظارات البجا أنهي إغلاق الموانئ في شرق السودان. وأغلق المجلس الطرق، وأجبر الموانئ المطلة على البحر الأحمر على الإغلاق في الأسابيع الماضية، احتجاجا على ما يقول إنه افتقار المنطقة للسلطة السياسية والظروف الاقتصادية السيئة هناك. وأدى الإغلاق إلى نقص الأدوية الأساسية والوقود والقمح.

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