ارتفاع وفيات كورونا في اليمن

واصلت أعداد الوفيات بفيروس كورونا في اليمن ارتفاعها يوم الأربعاء، إذ قفز إجمالي حالات الوفاة إلى 1868 مع استمرار انحسار الموجة الثالثة للجائحة.
وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية إنها سجلت 17 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في خمس محافظات علاوة على عشر وفيات، أربع حالات منها بمحافظة حضرموت، وهي البؤرة الرئيسية لتفشي الوباء، مقارنة مع 17 إصابة وثماني وفيات الثلاثاء.
وذكرت اللجنة ومقرها عدن، في بيان أن إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها في جنوب اليمن وشرقه ارتفع إلى 9728 إصابة، تعافى منها 6332 بينما لا تزال هناك 1528 حالة نشطة.
ولا تكشف جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المدن الكبرى بشمال اليمن وغربه، عن أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
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