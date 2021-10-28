مستوطنون يقيمون صلوات تلمودية في بئر حرم الرامة بالخليل

أقامت مجموعة من المستوطنين اليوم الخميس، صلوات تلمودية في منطقة بئر حرم الرامة شمال الخليل بحماية جيش الاحتلال. يذكر أن منطقة بئر حرم الرامة، منطقة أثرية ضمن المنطقة المصنفة (أ) ومأهولة بالسكان، والمصانع والمنشآت العامة، في حين يعتبر المستوطنون أن المكان مقدس بالنسبة لهم .

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