وفد أمني بارز يتوجه إلى ديالى شرقي العراق

توجه وفد أمني، برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، صباح اليوم الخميس، إلى محافظة ديالى شرقي العراق.

وضم الوفد وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، ورئيس أركان الجيش، الفريق أول عبد الأمير يار الله، ونائب قائد عمليات المشتركة الفريق، عبد الأمير الشمري، بالإضافة إلى وزيرة الهجرة، إيفان فائق جابرو.

وكانت قيادة العمليات المشتركة أكدت، أمس الأربعاء، إرسال تعزيزات أمنية لموقع الاعتداء الإرهابي في قرية الرشاد التابعة لقضاء المقدادية في محافظة ديالى، فيما توعدت بملاحقة المتورطين فيه وضربهم.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، إن قيادة العمليات تواجدت في مسرح الجريمة، حيث قرية الرشاد في قضاء المقدادية، وتواجد وفد أمني كبير هناك، وتم عقد اجتماع بين القادة الأمنيين ومحافظ ديالى ولقاء المواطنين هناك وإطفاء نار الفتنة.

وأضاف، أن الاعتداء الذي وقع في قرية الرشاد تم بأسلحة متوسطة وخفيفة، واستهداف المدنيين الهدف منه إثارة الفتنة، وداعش غير قادر على مواجهة القوات الأمنية.

فيما أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الأربعاء، ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية حتى القضاء عليهم في محافظة ديالى، فيما أشار إلى أن الكاظمي وجه بملاحقة بقايا داعش وتكثيف الجهد الاستخباري.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين بهجوم إرهابي في قرية الهواشة التابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالى.

ولفتت تقارير إعلامية إلى حالة من النزوح الجماعي شهدتها قرى نهر الإمام شمال شرقي بعقوبة بمحافظة ديالى عقب الهجوم الإرهابي لتنظيم داعش، باتجاه البساتين والمناطق القريبة بعد تقارير عن عمليات انتقامية يقوم بها ذوو الضحايا.