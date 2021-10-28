الطب الشرعي السوداني: 7 قتلى بينهم جندي جراء اشتباكات

قتل 7 متظاهرين على الأقل في السودان منذ اندلاع الأحداث، يوم الإثنين، وفق ما أعلن مدير الطب الشرعي السوداني هشام فقيري، الخميس.

وقال فقيري لوكالة فرانس برس “يوم الإثنين في الخرطوم، دخلت إلى المشارح سبع جثث لمتظاهرين وجثة جندي من قوات الدعم السريع.

وأضاف، في الأيام التالية وصل عدد من الجثث بسبب أحداث العنف، وظهرت عليها آثار ضرب بأدوات حادة”.

من جانبه، أعلن التلفزيون السوداني أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أعفى ستة سفراء من منصبهم، منهم سفيرا السودان بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أما رئيس الحكومة السودانية المنحلة عبد الله حمدوك، فقد حذر من استخدام العنف ضد المحتجين. وبحسب تصريحات مصدر مقرب لحمدوك لرويترز فقد أكد الأخير التزامه بأهداف الثورة السودانية والتحول الديمقراطي المدني.

كما التقى سفراء كل من فرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حمدوك في مقر إقامته. وأفادت بعثة الأمم المتحدة بأن السفراء وجدوا حمدوك بصحة جيدة.