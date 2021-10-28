غارة جوية إثيوبية جديدة على تيجراي وأطفال بين القتلى

قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، إن غارة جوية جديدة ضربت عاصمة منطقة تيجراي في البلاد بعد عدة أيام من ضربات مماثلة الأسبوع الماضي.

وأكد المتحدث باسم تيجراي مقتل 6 أشخاص، بينما تشتد الحرب المستمرة منذ عام في الإقليم.

قال المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو لوكالة الأسوشيتدبرس، إن غارة يوم الخميس الجوية استهدفت موقعًا في مدينة ميكيلي تستخدمه قوات تيجراي لصنع وإصلاح الأسلحة.

وقال إن الموقع يشكل جزءً من مجمع تابع لشركة مفسين للهندسة الصناعية، والذي تعرض أيضًا للقصف الأسبوع الماضي.

ونفى المتحدث باسم تيجراي ناهوسيناي بيلاي، أن تكون الغارة الجوية قد أصابت هدفا عسكريا وقال إنها أصابت “منزلا مدنيا”، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، على حد قوله.

بدا أن صورا من المشهد تظهر رجال إنقاذ يسحبون جثث الضحايا من تحت الأنقاض.

وأكدت حكومة إثيوبيا أن غاراتها الجوية الأخيرة اقتصرت على أهداف عسكرية، لكن قوات تيجراي أكدت أن المنشآت المدنية بما في ذلك المصانع والعيادات قد تم استهدافها بدلاً من ذلك.

في غضون ذلك، يستمر القتال في منطقة أمهرة المجاورة لإثيوبيا بعد أن شنت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد هجومًا بريًا هناك في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من دعوات دولية لوقف إطلاق النار.