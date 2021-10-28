السعودية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا ليصبح إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة 548474 حالة. وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 35 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 537453 حالة. وأكدت الصحة، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 8788 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 59 حالة في المملكة.

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