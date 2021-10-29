النفط يتجه لتسجيل أول خسارة في 8 أسابيع

النفط يتجه لتسجيل أول خسارة في 8 أسابيعصعدت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها تتجه نحو تسجيل أول خسائر أسبوعية فيما لا يقل عن 8 أسابيع، بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.2 بالمئة، إلى 84.51 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي سِنتين إلى 82.83 دولار للبرميل.

والخامان في طريقهما للتراجع واحدا بالمئة خلال الأسبوع، في أول هبوط أسبوعي في عشرة أسابيع للخام الأمريكي، والأول في ثمانية أسابيع لخام "برنت".

