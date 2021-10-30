البرهان يعفي عددا من الدبلوماسيين

نقلت وكالة رويترز عن قناة الجزيرة تأكيدها أن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، أصدر أمرا بإعفاء عدد من الدبلوماسيين.

وقالت الوكالة إن من بين الذين تم إعفاؤهم سفراء السودان في تركيا والإمارات وجنوب أفريقيا.

ويأتي القرار قبل ساعات من تظاهرات مزمعة دعت إليها جهات معارضة ضد ما تسميه بـ“الانقلاب العسكري“.

وفي الساعات الأولى من صباح السبت، انقطعت خدمات الاتصالات في السودان، وسط تصاعد حدة التوتر ارتقابا ليوم الاحتجاجات.

وقال المبعوث الأمريكي للسودان جيفري فيلتمان، الجمعة، إنه بعث برسالة واضحة مفادها ضرورة السماح للشعب السوداني بالاحتجاج السلمي وإن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب.

جاء ذلك عقب تحدث المبعوث الأمريكي إلى رئيس الوزراء السوداني المقال عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان ووزيرة الخارجية مريم المهدي.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسودان فولكار بيرثيس في تغريدة على موقع تويتر الجمعة إنه التقى بقائد قوة الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي وناشده ضرورة خفض التصعيد وتجنب المواجهة مع التظاهرات التي من المقرر أن تخرج غدا السبت في البلاد.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين للتظاهر للمطالبة بإسقاط المجلس العسكري وتسليم السلطة كاملة لحكومة مدنية ترشحها القوى الثورية، وتقديم جميع أعضاء المجلس العسكري للمحاسبة.

وقال التجمع، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك“، إنه ”لا تفاوض مع المجلس العسكري الانقلابي، وكل من يقبل أو يشارك في مثل هذا الحوار يفتقر للتفويض من الشارع، ومن يعمل لإعادة إنتاج الشراكة المقبورة سيسقط معها“.

وطالب التجمع بـ ”الحل الفوري لجهاز أمن الإنقاذ وكل الميليشيات المسلحة، وعلى رأسها ميليشيا الدعم السريع، وإعادة هيكلة قوات الشعب المسلحة وفق عقيدة مهنية ووطنية هدفها حماية الوطن والدستور“، وفقاً للبيان.

كما طالب بإنهاء سيطرة وتدخلات المحاور الإقليمية والدولية المعادية للإرادة الحرة للسودانيين في العملية السياسية وتحريضها للإضرار بمصالح الشعب السوداني وحقه في حكم نفسه.

ودعا التجمع إلى ”جعل مليونيات 30 أكتوبر ضربة مزلزلة للمجلس الانقلابي“، بحسب وصف البيان.