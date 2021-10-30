انقطاع الاتصالات وإغلاق الجسور قبل احتجاجات مرتقبة بالسودان

أفادت وسائل اعلامية بأن خدمات الاتصالات في السودان شهدت انقطاعا كما تم إغلاق الجسور التي تربط بين مدن العاصمة الخرطوم قبل ساعات من احتجاجات مرتقبة على القرارات الأخيرة لقيادة الجيش.
وكانت المظاهرات لم تنقطع في شوارع العاصمة السودانية، على مدى الأسبوع الماضي، حيث نزل الآلاف في الشوارع الأسبوع الماضي احتجاجا على حل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقد دعت كل من الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة الجيش السوداني إلى تجنب كل أشكال العنف ضد المحتجين اليوم.
من جانبه، دعا المبعوث البريطاني الخاص للسودان قوات الأمن إلى احترام حق السودانيين في التظاهر.
وقال مسئول في الخارجية الأمريكية إن واشنطن تطالب قائد القوات المسلحة السودانية باتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة الحكومة التي تم التوافق عليها إلى ممارسة مهامها.
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