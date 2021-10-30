تغريدة جديدة من السفير السعودي لدى بيروت حول المقيمين اللبنانيين في المملكة

قال السفير السعودي لدى بيروت، وليد بخاري، اليوم السبت، إن "المملكة تؤكد حرصها الدائم على المواطنين اللبنانيين المقيمين لديها".
وعلى حسابه في "تويتر"، غرد السفير السعودي لدى بيروت بعد استدعاء بلاده له من لبنان قائلا: "تؤكد حكومة المملكة العربية السعودية حرصها الدائم على المواطنين اللبنانيين المقيمين فيها، الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة".
وكانت السعودية قد استدعت أمس الجمعة سفيرها في لبنان للتشاور، وكذلك طلبت من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال 48 ساعة.
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