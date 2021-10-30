إثيوبيا.. متمردو تيغراي يعلنون سيطرتهم على بلدة استراتيجية في أمهرة

أعلن المتمردون من إقليم تيغراي شمال إثيوبيا عن سيطرة قواتهم على بلدة استراتيجية في ولاية أمهرة المجاورة قرب طريق رئيسية مؤيدة إلى العاصمة أديس أبابا.
وصرح المتحدث باسم "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة، غيتاشيو رضا، في مداخلة هاتفية مع وكالة "رويترز" اليوم الأحد، أن قوات الجبهة تمكنت من طرد القوات الحكومية من بلدة دسي في أمهرة وسيطرت عليها.
وأشار المتحدث إلى أن القوات المتمردة أسرت العديد من الجنود في قوات الحكومة وتواصل تقدمها نحو بلدة كومبولتشا.
ولم تعلق الحكومة الإثيوبية بعد على هذا الإعلان.
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