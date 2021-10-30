الملك سلمان: نواصل تزويد العالم بالطاقة النظيفة

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، إن المملكة ستواصل دعم استقرار وتوازن أسواق النفط، وتزويد العالم بالطاقة النظيفة.
وفي كلمته أمام قمة مجموعة العشرين، أكد الملك سلمان أن السعودية ماضية قدما في دورها القيادي لحل أزمات العالم وأنها مستمرة في دعم استقرار وتوازن أسواق الطاقة.
كما أشار إلى أن المملكة تدعم جهود إمداد العالم بالطاقة النظيفة.
وشدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على أن المملكة تشارك قلق دول العالم حيال المخاوف من ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها.
وقال الملك، الذي كان يتحدث عن بُعد في القمة، إن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من جائحة كورونا.
وأضاف، أن البلدان منخفضة الدخل لا تزال تكافح لتوفير اللقاحات لشعوبها.
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