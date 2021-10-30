الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ 30 يوماً لمواجهة كورونا

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم، لمواجهة استمرار تفشي فيروس “كورونا”. وجاء في المرسوم: “تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس “كورونا”، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار”.

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