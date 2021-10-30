المبعوث الأممي لليبيا: اتفاق اللجنة العسكرية حجر الزاوية لانسحاب المرتزقة

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، إن بعثة الأمم المتحدة تشارك باستمرار في الجهود الرامية إلى استعادة ليبيا لاستقرارها ووحدتها وسيادتها الكاملة، وأن تلك الجهود، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، قد أسفرت عن إنجاز هام وهو اتفاق وقف إطلاق النار، والذي اعتمدته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وتابع كوبيش، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالقاهرة، أنه منذ هذا الاتفاق قامت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بجهود حثيثة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بدءًا من الحفاظ على استمراره، وفتح المجال الجوي، وتبادل المحتجزين، وبذل جهد مشترك لتأمين النهر الصناعي، وفتح الطريق الساحلي.

وأشار كوبيش إلى أنه استجابةً لتطلعات الشعب الليبي، وقعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 8 أكتوبر/تشرين الأول خلال اجتماع لها في جنيف خطة عمل ليبية شاملة ستكون بمثابة حجر الزاوية لعملية انسحاب تدريجي ومتوازن ومتسلسل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

ولفت إلى أن خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة هي خطة ليبية وتحظى بدعم السلطات الليبية؛ كما إنها خطة بقيادة وملكية وطنية تحمل في ثناياها أفكاراً ملموسة ومحددات للتنفيذ.

وأضاف: “استنادا إلى خطة العمل، تعتزم اللجنة العسكرية المشتركة وضع خطة وآلية لتنفيذ خروج تدريجي ومتوازن ومتسلسل لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، من خلال المشاورات والمفاوضات مع دول جوار ليبيا وباقي الشركاء الدوليين”.

وأكد المبعوث الأممي أن اللجنة العسكرية المشتركة قد أرست الأساس لعملية السلام والعملية السياسية في ليبيا، وأن اجتماع اليوم في القاهرة، والاجتماعات والمشاورات التي ستعقبه، ليست سوى الخطوات الأولى في طريق إعداد خطة تنفيذ ملموسة لانسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وهو الأمر الهام أيضاً في ضوء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.